Киевский режим продолжает упорствовать

Несмотря на череду провалов на фронте, Вооруженные силы украинского государства не прекращают вероломные попытки атаковать российские позиции. Сегодня утром, 24 октября, стало известно сложной ситуации в Севастополе.



Как сообщил глава этого российского города Михаил Развожаев в социальных сетях, в Черном море отбивают предположительную атаку подводной диверсионной группы украинского противника. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил противника", – рассказал о битве в водах Черного моря губернатор. Его слова приводит информационный ресурс "Свободная пресса".

Высокопоставленный госслужащий пояснил, что громкие звуки, которые слышат местные жители, объясняются предположительным нападением подводных диверсантов, передает телеканал "360". Как известно, Севастополь давно вызывает особую злобу у незалежного врага, который часто пытается напасть на мирный город.



К слову, ранее Киев предупредили о вторжении с Запада.

