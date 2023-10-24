Спецоперация идет полным ходом

Второй год на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации киевского режима. В информационном пространстве регулярно появляются новости из зоны боевых действий. Так, сегодня, 24 октября, появились данные о серьезном успехе российских военных.



Известный общественный деятель Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным сведениям, российской армии удалось сровнять с землей логово иностранных боевиков, которые свили гнездо в пока еще подконтрольном киевскому режиму многострадальном городе Запорожье.



Ранее Рогов сообщал о том, что в городе была слышна серия мощных взрывов. Теперь же появилась информация, что, по предварительным данным, это мощные удары российской армии уничтожили засланцев из других стран, которые воевали на стороне преступного киевского режима. Наши военные продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи.



К слову, ранее появилась информация о битве российского флота с диверсантами Вооруженных сил Украины в Черном море.

