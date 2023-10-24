Логово иностранных боевиков разгромили в Запорожье

Логово иностранных боевиков разгромили в Запорожье
Фото: www.unsplash.com
продолжениеУкраина угрожает уничтожить Крымский мост перед нападением на полуостров
Спецоперация идет полным ходом

Второй год на территории украинского государства продолжается специальная военная операция по демилитаризации киевского режима. В информационном пространстве регулярно появляются новости из зоны боевых действий. Так, сегодня, 24 октября, появились данные о серьезном успехе российских военных.

Известный общественный деятель Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным сведениям, российской армии удалось сровнять с землей логово иностранных боевиков, которые свили гнездо в пока еще подконтрольном киевскому режиму многострадальном городе Запорожье.

Ранее Рогов сообщал о том, что в городе была слышна серия мощных взрывов. Теперь же появилась информация, что, по предварительным данным, это мощные удары российской армии уничтожили засланцев из других стран, которые воевали на стороне преступного киевского режима. Наши военные продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи.

К слову, ранее появилась информация о битве российского флота с диверсантами Вооруженных сил Украины в Черном море.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей