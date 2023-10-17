Мировым лидерам стоит быть аккуратнее

Внимание общественности все еще приковано к событиям, происходящим на территории украинского государства. Лидер Незалежной Владимир Зеленский пока пользуется большой популярностью у лидеров ряда стран. Однако теплые отношения с бывшим комиксом могут привести к весьма трагическим последствиям.



На своего рода проклятие руки Зеленского обратил внимание российский парламентарий от республики Крым Михаил Шеремет. Политик посоветовал мировым лидерам быть осторожнее и оценивать риски при общении с экс-юмористом. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".



Государственный деятель напомнил, что многие, кто проявлял особенную симпатию к руководителю украинского государства, потом сталкивались с серьезными проблемами, вплоть до краха карьеры. В качестве примера парламентарий привел бывшего руководителя британского правительства Бориса Джонсона, экс-спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти и других "ушедших в историю политиков", отмечает информационный ресурс "Радио 1".



Шеремет отметил, что рукопожатие Зеленского часто оборачивается отставками высокопоставленных лиц и дестабилизацией ситуации в симпатизирующей Киеву стране.

"Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками", – подчеркнул парламентарий.

К слову, ранее опустившийся на дно Зеленский обратился к журналистам с дикой просьбой.

