Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Внимание общественности все еще приковано к событиям, происходящим на территории украинского государства. Лидер Незалежной Владимир Зеленский пока пользуется большой популярностью у лидеров ряда стран. Однако теплые отношения с бывшим комиксом могут привести к весьма трагическим последствиям.
На своего рода проклятие руки Зеленского обратил внимание российский парламентарий от республики Крым Михаил Шеремет. Политик посоветовал мировым лидерам быть осторожнее и оценивать риски при общении с экс-юмористом. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".
Государственный деятель напомнил, что многие, кто проявлял особенную симпатию к руководителю украинского государства, потом сталкивались с серьезными проблемами, вплоть до краха карьеры. В качестве примера парламентарий привел бывшего руководителя британского правительства Бориса Джонсона, экс-спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти и других "ушедших в историю политиков", отмечает информационный ресурс "Радио 1".
Шеремет отметил, что рукопожатие Зеленского часто оборачивается отставками высокопоставленных лиц и дестабилизацией ситуации в симпатизирующей Киеву стране.
"Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками", – подчеркнул парламентарий.
К слову, ранее опустившийся на дно Зеленский обратился к журналистам с дикой просьбой.
Туристы могут планировать путешествия
На изображениях нашли "ужасную ошибку"