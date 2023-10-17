"Проклятое рукопожатие": что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому

"Проклятое рукопожатие": что происходит с прикоснувшимися к Зеленскому
Владимир Зеленский. Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Мировым лидерам стоит быть аккуратнее

Внимание общественности все еще приковано к событиям, происходящим на территории украинского государства. Лидер Незалежной Владимир Зеленский пока пользуется большой популярностью у лидеров ряда стран. Однако теплые отношения с бывшим комиксом могут привести к весьма трагическим последствиям.

На своего рода проклятие руки Зеленского обратил внимание российский парламентарий от республики Крым Михаил Шеремет. Политик посоветовал мировым лидерам быть осторожнее и оценивать риски при общении с экс-юмористом. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".

Государственный деятель напомнил, что многие, кто проявлял особенную симпатию к руководителю украинского государства, потом сталкивались с серьезными проблемами, вплоть до краха карьеры. В качестве примера парламентарий привел бывшего руководителя британского правительства Бориса Джонсона, экс-спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти и других "ушедших в историю политиков", отмечает информационный ресурс "Радио 1".

Шеремет отметил, что рукопожатие Зеленского часто оборачивается отставками высокопоставленных лиц и дестабилизацией ситуации в симпатизирующей Киеву стране.

"Его проклятое рукопожатие оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками", – подчеркнул парламентарий.

К слову, ранее опустившийся на дно Зеленский обратился к журналистам с дикой просьбой.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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