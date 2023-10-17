Гости из Незалежной злоупотребляют гостеприимством британцев

Обострение конфликта между Москвой и Киевом привело к тому, что огромное количество украинских граждан решили попытать счастье за границей и в качестве беженцев распространились по всему свету. Сначала их встречали с распростертыми объятиями, однако сейчас ситуация резко изменилась.



Так, стало известно, что тысячи беглецов из Незалежной рискуют в самое ближайшее время лишиться крыши над головой. Дело в том, что в Британии начались трудности с финансированием программы "Дома для Украины", сообщает информационный ресурс "Радио 1". Разумеется, такое развитие событий стало большой неожиданностью для людей, привыкших жить за счет западной поддержки.



Сообщается, что уже в марте следующего года завершится финансирование спонсоров программы, денежные средства которых обеспечивали безбедное проживание более 130 тысяч украинцев.

"По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать", – указано в заявлении Национального финансово-контрольного управления Британии.

К слову, ранее Украине предрекли провал планов по захвату российских территорий. Об этом заявил бывший американский дипломат Час Фриман, сообщает телеканал "360".



Ранее "Утро.ру" писало, к каким страшным последствиям приводит прикосновение "проклятой руки" главы Незалежной Владимира Зеленского.

