Лондон нанес неожиданный удар по украинским беженцам

Лондон нанес неожиданный удар по украинским беженцам
Фото: www.unsplash.com
Гости из Незалежной злоупотребляют гостеприимством британцев

Обострение конфликта между Москвой и Киевом привело к тому, что огромное количество украинских граждан решили попытать счастье за границей и в качестве беженцев распространились по всему свету. Сначала их встречали с распростертыми объятиями, однако сейчас ситуация резко изменилась.

Так, стало известно, что тысячи беглецов из Незалежной рискуют в самое ближайшее время лишиться крыши над головой. Дело в том, что в Британии начались трудности с финансированием программы "Дома для Украины", сообщает информационный ресурс "Радио 1". Разумеется, такое развитие событий стало большой неожиданностью для людей, привыкших жить за счет западной поддержки.

Сообщается, что уже в марте следующего года завершится финансирование спонсоров программы, денежные средства которых обеспечивали безбедное проживание более 130 тысяч украинцев.

"По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать", – указано в заявлении Национального финансово-контрольного управления Британии.

К слову, ранее Украине предрекли провал планов по захвату российских территорий. Об этом заявил бывший американский дипломат Час Фриман, сообщает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" писало, к каким страшным последствиям приводит прикосновение "проклятой руки" главы Незалежной Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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