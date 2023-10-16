Мадонна завернулась во флаг Украины на концерте

Певица также прокомментировала палестино-израильский конфликт

Всемирно известная певица Мадонна считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. При этом она успела пробовать себя, кажется, во всех творческих сферах. Американская звезда является также писательницей, танцовщицей, продюсером, актрисой, режиссером и даже детской писательницей. А еще она увлекается политикой.

Так, своей премьерный после длительной болезни концерт Мадонна зачем-то превратила в политическое шоу. Она коснулась ситуации на Ближнем Востоке, а также поддержала Украину в ходе выступления. Об этом сообщает издание Sky News.

Во время исполнения песни Don't Cry For Me Argentina звезда завернулась во флаг Украины, уточняет телеканал "360". Однако далеко не все поклонники 65-летней исполнительницы оценили ее жест. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", в социальных сетях "бабушке" порекомендовали не лезть в политику.

Комментируя палестино-израильский конфликт, Мадонна призвала к объединению во имя любви для установления мира. Исполнительница подчеркнула, что у нее разрывается сердце при виде страдающих детей и стариков.

"Все мы страдаем, наблюдая за тем, что происходит в Израиле и Палестине", – заявила Мадонна.

К слову, не так давно из-за флага Украины в эпицентре скандала оказалась другая звезда – российская актриса Лия Ахеджакова.