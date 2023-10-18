Путин похвалил Киев за неожиданный шаг

Путин похвалил Киев за неожиданный шаг
Владимир Путин. Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российский лидер поделился важной информацией

Ситуация на территории украинского государства остается весьма тревожной. Однако позитивные тенденции все же наблюдаются. С соответствующим заявлением выступил российский главнокомандующий Владимир Путин. Президент нашей страны похвалил Киев за один неожиданный шаг.

Как известно, нынешние верховоды Незалежной работают на эскалацию конфликта и всячески саботируют саму возможность проведения мирных переговоров. Такая иррациональная позиция киевских властей приводит к росту числа жертв, в первую очередь, среди самих несчастных украинцев.

Однако, как сообщил глава нашей страны, сегодня на Украине неожиданно начали задумываться о завершении конфликтной ситуации путем переговоров. Владимир Владимирович подчеркнул, что "это трансформация в правильном направлении".

"За это похвалю. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", – отметил лидер Российской Федерации.

При этом Владимир Путин добавил, что таких потуг недостаточно, нужно переходить к конкретным действиям.

Ранее глава России обозначил два условия для проведения мирных переговоров с киевским режимом.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Один красноречивый жест Китая по приезду Путина вызвал ревность у американцев

В США следят за каждым шагом Пекина и Москвы

"Парень меня подвинул": Газманов высказался о SHAMANе после жесткого конфликта

Звездный скандал получил продолжение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей