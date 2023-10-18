Российский лидер поделился важной информацией

Ситуация на территории украинского государства остается весьма тревожной. Однако позитивные тенденции все же наблюдаются. С соответствующим заявлением выступил российский главнокомандующий Владимир Путин. Президент нашей страны похвалил Киев за один неожиданный шаг.



Как известно, нынешние верховоды Незалежной работают на эскалацию конфликта и всячески саботируют саму возможность проведения мирных переговоров. Такая иррациональная позиция киевских властей приводит к росту числа жертв, в первую очередь, среди самих несчастных украинцев.



Однако, как сообщил глава нашей страны, сегодня на Украине неожиданно начали задумываться о завершении конфликтной ситуации путем переговоров. Владимир Владимирович подчеркнул, что "это трансформация в правильном направлении".

"За это похвалю. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", – отметил лидер Российской Федерации.

При этом Владимир Путин добавил, что таких потуг недостаточно, нужно переходить к конкретным действиям.



Ранее глава России обозначил два условия для проведения мирных переговоров с киевским режимом.

