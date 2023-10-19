Смертоносное оружие Украине передали США

Новые субъекты России, а также Крым и приграничные с Украиной города нашей страны находятся под потенциальной угрозой. До них могут долетать ракеты ATACMS. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Смертоносным оружием преступный киевский режим снабдили США. По словам офицера, Украина получила возможность атаковать Брянскую, Курскую Ростовскую, Орловскую, Белгородскую и Воронежскую области, а с ними и все расположенные с украинской стороны города.

Кроме того, под потенциальной линией атаки находятся жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым. Генерал подчеркнул, что для ракет ATACMS Украине требуются реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ранее Вашингтон уже поставил их Киеву, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В этой связи Сергей Липовой призвал выявлять и уничтожать не только склады ракет, но и сами РСЗО. Он напомнил, что ракеты класса "земля-земля" непригодны для использования с помощью самолетов.

К слову, США снабжают Украину не только оружием, но и разведданными. Для этого акваторию Черного моря регулярно мониторят американские БПЛА. Однако сегодня с одним из дронов произошла ЧП около Крыма.