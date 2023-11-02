Украина и Турция разругались из-за решения по Крыму

Украина и Турция разругались из-за решения по Крыму
Фото: unsplash.com
В Киеве выступили с заявлением

Власти Турции решили созвать заседание Международной организации объединенных городов и местных властей. В числе гостей на мероприятие приехала делегация из Ялты, что вызвало серьезный гнев в Киеве.

По заявлению украинской стороны, приехавшие из Крыма чиновники обсуждали вопрос установления побратимских отношений с одним из районов Стамбула, сообщает RT. Решение официально пока принято не было, но уже привело к тому, что между Турцией и Украиной появилось серьезное напряжение в отношениях. 

Пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко опубликовал на своей странице в соцсетях официальное обращение к турецким властям, заявив, что Киев требует объяснений по поводу инцидента незамедлительно, указывает телеканал "360".

"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, надлежащим образом отреагируют на российскую провокацию и не допустят ее повторения в будущем", – сказано в сообщении.

Официально турецкие власти не признают вхождение Крыма в состав России, а Реджеп Эрдоган неоднократно называл его украинским полуостровом. 

Сейчас Крым подвергается регулярным атакам со стороны Украины. За последние несколько дней было зафиксировано несколько попыток напасть на полуостров, одна из которых произошла накануне. 

Источник: Утро.ру
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