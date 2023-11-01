У теряющего власть Зеленского появился серьезный конкурент

У теряющего власть Зеленского появился серьезный конкурент
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Который озвучил то, против чего выступает Киев

В своей политической программе бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил перейти к стратегической обороне государства и потребовать от НАТО членства для Киева. Политик представил четырнадцать пунктов, затрагивающие экономику, а также внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Первый пункт Арестовича – предложение о введении чрезвычайного положения в экономике, национальной безопасности, энергетической и финансовых отраслях. Поэтому, уверен экс-советник главы администрации Зеленского, необходимо провести аудит государства по всем секторам, снизить процентную ставку и заняться реформированием Налогового и Таможенного кодексов.

А в оборонной отрасли Арестович предложил заняться изменениями в кадровой политике, основательной подготовкой специалистов и резервов, запустить ротацию среди мобилизованных.

Наконец, рассудил Арестович в новой программе, необходимо решить все территориальные споры исключительно политическим путем.

Напомним, Арестович покинул пост советника главы офиса президента в начале 2023 года. Ряд аналитиков утверждают, что все заявления Арестовича согласованы с офисом Зеленского и лично главой офиса Андреем Ермаком – технологи Киева готовят новый политический проект в преддверии выборов в Верховную Раду.

В зоне боевых действий украинская армия, которую еще не затронули описанные выше изменения, стремительно теряет западную бронетехнику. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с "Пятым каналом" заявил, что массовое сгорание танков Leopard 2 в зоне СВО объясняется ненадежностью самой машины. 

Ранее Арестович рассказывал, какие средства Запад отправляет в помощь ВСУ для передвижения по труднопроходимой местности.  

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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