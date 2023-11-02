Украинские верховоды в ярости

Киевский режим внимательно следит за тем, какая информация об Украине появляется в западной прессе. Недавняя статья американского журналиста вызвала настоящий переполох на Украине. В Киеве считают, что корреспондент авторитетного издания Time наговорил много лишнего.



С заявлением выступили представители Центра противодействия дезинформации при украинской СНБО. Их очень заинтересовала статья Саймона Шустера, который несколько дней назад выпустил материал, где красочно описывал, как советники главы Незалежной охотно рассказывали ему секреты и открыто критиковали президента Владимира Зеленского за коррупцию и бедственное положение Украины.



В Незалежной тут же постарались найти "русский след". Киев заявил, что Шустер много лет проработал в России и на Украине, так что его статья может быть ангажированной. При этом любопытно, что только год назад журналист получил от главы Незалежной орден "За заслуги" III степени. Теперь же его слова сильно обижают киевских руководителей.



К слову, ранее стало известно, что Германия передала Киеву новую партию мощных танков. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Ранее "Утро.ру" писало, что у теряющего власть Зеленского появился серьезный конкурент.

