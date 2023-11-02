Киев обиделся на сболтнувшего лишнее американского журналиста

Киев обиделся на сболтнувшего лишнее американского журналиста
Фото: www.unsplash.com
Украинские верховоды в ярости

Киевский режим внимательно следит за тем, какая информация об Украине появляется в западной прессе. Недавняя статья американского журналиста вызвала настоящий переполох на Украине. В Киеве считают, что корреспондент авторитетного издания Time наговорил много лишнего.

С заявлением выступили представители Центра противодействия дезинформации при украинской СНБО. Их очень заинтересовала статья Саймона Шустера, который несколько дней назад выпустил материал, где красочно описывал, как советники главы Незалежной охотно рассказывали ему секреты и открыто критиковали президента Владимира Зеленского за коррупцию и бедственное положение Украины.

В Незалежной тут же постарались найти "русский след". Киев заявил, что Шустер много лет проработал в России и на Украине, так что его статья может быть ангажированной. При этом любопытно, что только год назад журналист получил от главы Незалежной орден "За заслуги" III степени. Теперь же его слова сильно обижают киевских руководителей.

К слову, ранее стало известно, что Германия передала Киеву новую партию мощных танков. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" писало, что у теряющего власть Зеленского появился серьезный конкурент.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
По теме

Украина и Турция разругались из-за решения по Крыму

В Киеве выступили с заявлением

США и Израиль знали о готовящемся нападении ХАМАС – политолог Раевский

Эксперт провел параллели между Майданом на Украине и войной между Израилем и Палестиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей