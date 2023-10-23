Турция вонзила нож в спину России

Анкара всегда действует исключительно в собственных интересах

Ситуация на международной арене продолжает обостряться. Когда Финляндия и Швеция объявили о своем желании стать частью дружного семейства НАТО, Россия выразила понятную тревогу – эти страны находятся в непосредственной близости от наших границ. Теперь же выяснилось, что Турция больше не противится вступлению Швеции в Североатлантический альянс.



Так, турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с предложением в адрес парламента Турции утвердить вступление Стокгольма в западную военную коалицию, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Очевидно, что появление Швеции в военном альянсе скажется на безопасности в регионе.



Турцию, которая сама является членом НАТО, невозможно назвать союзником России. Однако Эрдоган неоднократно подчеркивал, что очень ценит доверительные отношения с Москвой. Впрочем, как выяснилось, это не помешало президенту вонзить нож в спину России – для нас вступление Швеции в НАТО не несет ничего хорошего. Москва неоднократно подчеркивала, что такие шаги приведут к эскалации ситуации в мировом пространстве, напоминает телеканал "360".



К слову, ранее стало известно, что Россию пригласили на мирные переговоры в Турцию.

