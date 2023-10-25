Медведев объявил о колоссальных изменениях в армии России

Медведев объявил о колоссальных изменениях в армии России
Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
В Вооруженных силах появится еще 49 полков

В 2024 году в России планируется формирование армейского корпуса, семи дивизий, девятнадцати бригад, 49 полков и флотилии. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. 

Как указал Медведев, такие решения вызваны изменением геополитической обстановки – включая ситуацию на Украине, где проходит специальная операция, а также наращиванием военного присутствия у границ Североатлантическим альянсом, который также стремится к увеличению своего боевого потенциала.

Власти же руководствуются вопросом эффективности защиты государства и его безопасности. Расширение ВС России является комплексом принятых мер в ответ на вызовы, стоящие перед страной и ее безопасностью.

Как указал Медведев, глава государства Владимир Путин принял решение о продолжении работы над доукомплектованием вооруженных сил контрактниками на следующий год. Зампред Совбеза же является координатором этой работы – по поручению президента.

За 2023-й год в ряды армии страны поступили более 380 тыс. человек, включая 305 тысяч контрактников. Оставшиеся являются добровольцами.

Ранее Путин назвал противников РФ "недоумками", которые пытаются сохранить колониализм – и по такой же идеологии действуют в отношении Российской Федерации, стремясь ее поработить.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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