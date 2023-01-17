Россия раскрывает перед НАТО "ядерный зонтик"

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В 2023 году, судя по планам Министерства обороны, заступят на дежурство 22 пусковых установки для ракет "Ярс", "Сармат" и "Авангард". Только второй вмещает до 15 боеблоков, мощность десяти боеголовок оценивается в 760 килотонн. И это – обычная, базовая версия. При маневрирующих гиперзвуковых блоках Ю-71 вес каждой будет составлять тонну.
Американские медиа не могли не обратить на это внимание: по информации ряда изданий, включая National Interest, американская ПРО в настоящее время совершенно неспособна к перехвату таких ракет. Хотя бы по той причине, что у Штатов ничтожен арсенал противоракет.
В этом году российские ВКС пополнят три модели Ту-160М с новой системой РЭБ и вооружением. "Ту" теперь сможет нести как ядерное, так и неядерное вооружение.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Express пишет, что РФ вполне способна устроить цунами для НАТО с помощью "Посейдонов".
Эксперт рассказал, на что чаще всего жалуются военные