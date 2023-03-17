Российские подлодки полностью перейдут на гиперзвук

По крайней мере, "может", уверяет главнокомандующий ВМФ

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что подводный флот страны могут полностью вооружить гиперзвуковым вооружением – речь идет о "Калибрах", которые испытывают на новых субмаринах.

Адмирал уточнил, что подводные лодки стратегического назначения также могут заступить на боевое дежурство уже с "Калибрами". У противника – и у тех, кто угрожает стране – не должно оставаться на этот счет никаких сомнений.

Евменов добавил, что, кроме стратегических подводных лодок, существует и такой особый класс судов, как подлодки спецназначения. Однако раскрывать задачи такого класса адмирал не стал, сославшись на невозможность нарушать тайну. Речь, добавил он, идет о субмаринах, выполняющих в том числе и аварийные спасательные работы для подводников, потерпевших аварию на глубине.