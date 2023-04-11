Хватит одного удара: впервые озвучена главная цель "Посейдона"

Береговые линии главных членов НАТО в опасности

"Посейдоны" вполне способны на прорыв береговой обороны Соединенных Штатов за счет маневров. Запуск нескольких снарядов за атаку уже позволит выйти на цель, не встречая никакого сопротивления, указал военный эксперт Алексей Леонков.

Американцы готовы выкатить свой ответ в виде системы-перехватчика подобных "птичек". Противолодочная авиация с буями исключаются – торпеда способна маневрировать, а потому средства поражения, имеющиеся у НАТО на такой случай, просто окажутся бесполезными.

Ядерная торпеда может спровоцировать цунами и смести целый город, расположенный на берегу. Через морские порты Британии и Соединенных Штатов перебрасывают личный состав – там же идет снабжение.

Второстепенная задача супер-торпеды – уничтожение ударной и авианосной группировки.

Ранее политолог Денис Денисов оценил возможности Украины в создании ядерного оружия. У Киева, указал эксперт, отсутствуют шансы из-за отсутствия шансов в запуске производственных циклов. Единственная возможность – если Запад начнет передавать необходимые технологии. Однако рисковать не станет никто, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



