19Fortyfive: Россия обрушит на Украину новейшее оружие в 2023 году

19Fortyfive: Россия обрушит на Украину новейшее оружие в 2023 году
PJSC UAC/www.globallookpress.com
Разработка уже вот-вот заступит на боевое дежурство

Российская Федерация начинает все чаще применять беспилотники. В следующем году эта тенденция на поле боевых действий усилится: в 2023 году российские войска могут приступить к массовому применению "Охотников" – тяжелых ударных дронов, пишет обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу.

Разработка уже была успешно испытана на полигоне вместе с оценкой действий Су-57, для которого С-70 стал в некотором роде "ведомым беспилотным". Хотя пока что в российских медиа утверждается, что охотник поступит на вооружение лишь в 2024-м.

Дальность полета "Охотника" доходит до шести тысяч километров. Беспилотник применяет стелс-технологию и способен развивать скорость до 1000 километров в час.

А военный обозреватель Виктор Баранец как-то заявлял, что российский Су-57 "напустит чуму" на своего конкурента – F-35.

Источник: 19Fortyfive ✓ Надежный источник
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