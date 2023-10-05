Россию пригласили на мирные переговоры в Турцию

На Западе инициативу не поддерживают

В конце октября ожидается, что в Турции пройдет третий раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Ранее они состоялись в Дании и Саудовской Аравии, и российская сторона назвала их нелегитимными.

Ожидается, что в Стамбул приедет ограниченное число высокопоставленных лиц – в том числе и два представителя США, один из которых Джек Салливан, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Россию официально на мероприятие не позвали, однако, как сообщает РИА "Новости", турецкая сторона все же решила пригласить на встречу российских представителей власти, вопреки возмущениям других стран.

"Анкара выступает за присутствие России на международных переговорах по Украине", – указано в сообщении.

По данным дипломатического источника, сейчас в Москве прорабатывают вопрос о возможном визите в Стамбул, но конкретики пока нет.

Как известно, на переговорах стороны планируют обсудить план по мирному урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского – всего в него включено 10 пунктов, подразумевающие вывод российских войск со всех "оккупированных" территорий, а также решение вопросов продовольственной и ядерной безопасности, передает телеканал "360".

Также участники встречи очень хотят, чтобы в Стабул прибыл представитель Китая, но пока Пекин не принял никакого решения по этому вопросу, сообщает "Свободная пресса".

Ранее в Киеве назвали условие для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.