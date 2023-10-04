Немец прилюдно потерял самообладание

Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, набил оскомину многим жителям Европы и здравомыслящим политикам. Люди очень устали от последствий, которые им пришлось расхлебывать из-за желания Запада подорвать стабильность в России. При этом попытки достучаться до местных властей нередко приводят к скандалам.



Так, у руководителя Министерства обороны Германии Бориса Писториуса началась форменная истерика после того, как один из его сограждан решил задать простой вопрос о России. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Примечательный инцидент произошел, когда немецкий министр решил пообщаться с населением. Право задать вопрос получил мужчина, который сразу подчеркнул, что хочет спросить о том, о чем в ФРГ "нельзя спрашивать", передает телеканал "360".

На это высокопоставленный немец пафосно ответил, что, мол, в просвещенной Германии можно обсуждать любые вопросы.



Однако, когда мужчина резонно спросил, почему до старта спецоперации Берлин отказал Москве в дипломатическом урегулировании конфликта, министр пришел в ярость, отмечает телеканал RT.



Ведущая тут же прервала мужчину, заявив, что у министра очень мало времени. Немец попытался отстоять свои интересы, напомнив, что имеет право выражать собственное мнение. Однако министр, который уже успел прийти в состояние бешенства, заявил, что у говорившего нет таких прав, так как он якобы специально провоцирует представителя власти.



К слову, ранее в Германии раскрыли секрет провала ВСУ.

