Меладзе жестко поставил на место украинскую певицу-русофобку

В отношениях звезд имеются серьезные проблемы

Недавнему разводу Константина Меладзе, вероятнее всего, больше всех обрадовались два человека: его бывшая супруга, которую он бросил ради Веры Брежневой, и Анастасия Приходько. Украинская певица-русофобка в восторге ото всех неприятней, которые происходят с зарабатывающими на России знаменитостями из Украины, но дополнительно у нее есть собственная история с продюсером, о которой она до сих пор вспоминает с надрывом.

О скандальном характере Приходько в шоу-бизнесе знают все. И, вероятно, Константину Меладзе тяжело давалось сотрудничество с такой капризной артисткой. Он регулярно жестко ставил на место украинскую певицу-русофобку, говоря ей в лицо, что она никому не нужна.

По словам Приходько, так Меладзе хотел избавить ее от звездной болезни. Продюсер регулярно заявлял, что артистка плохо поет и он не верит в ее успех.

"Однажды он мне сказал, что ждет, когда я буду пьяной валяться под забором, и так закончится моя артистическая жизнь", – вспомнила певица в недавнем интервью.

Анастасия уверяет, что Меладзе вел себя очень неприятно: он отправил ее в ссылку из Москвы в Киев, и в то же время стал раздавать ее песни другим артистам. Потом, заявила Приходько, Константин эксплуатировал ее на Украине, обязывая исполнять условия контракта, выступать на различных шоу и оплачивая только 10% от гонорара.

Ранее Анастасия Приходько потребовала, чтобы Таисию Повалий лишили украинского гражданства.