Украинскую певицу крепко приложили за слова о россиянах

Украинскую певицу крепко приложили за слова о россиянах
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
В России намекнули на отсутствие умственных данных звезды

Победительница российской "Фабрики звезд" Анастасия Приходько некоторое время назад заявила, что отказалась выступать на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Причина банальна: она испытывает неприкрытую ненависть к россиянам, которых, по ее мнению, во многом и развлекали в Прибалтике. Петь перед "русской челядью" она не хочет, а тех, кто согласился на это, она решительно осуждает.

Подобные заявления для артистки не в новинку – последние годы Приходько известна своей русофобской позицией. Еще в самом начале карьеры она нередко высказывалась о национальных признаках некоторых людей в уничижительной манере, а после обострения отношений между Россией  Украиной выбрала своей основной целью россиян.

Ответить ей решил музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго. Он крепко приложил Приходько словом, указав, что ума у нее, по всей видимости, немного.

"Наукой установлено, что у певца в идеале должен быть совершенно пустой череп, чтобы звук резонировал лучше. Настя Приходько подтвердила это еще раз", – сказал он.

По его мнению, никого не должно интересовать мнение подобных Анастасии певиц.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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