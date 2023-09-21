Повалий хотят лишить гражданства после выступления на "мове" в Кремле

Концерт обернулся новым скандалом

Таисия Повалий после начала спецоперации на Украине выбрала сторону России. Несмотря на свое происхождение, знаменитость поддержала российскую сторону и перевезла свою мать из Киева в Москву. Сейчас она дает концерты в зонах соприкосновения и выступает на патриотичных мероприятиях в России.

Украинцев позиция артистки выводит из себя. Их возмущает, что Повалий, которая даже какое-то время строила карьеру в украинской политике, решила занять позицию врага. Скандал разгорелся с новой силой после того, как в Сети опубликовали кадры с выступления знаменитости в Кремле.

На видео артистка выступила вместе с Кубанским казачьим хором, исполнив композицию на "мове" – "Ти ж мене підманула". Концерт проходил под названием "Песни русского мира".

После увиденного украинцы впали в истерику. Больше всех из них выделилась певица Анастасия Приходько. Она напомнила, что у Повалий есть награда Орден Дружбы за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной.

"Да заберите у нее уже гражданство! И звания! И забудьте как зовут! Эта клизма готовилась для того, чтобы стать метостазой путинского режима! Она не имеет права иметь украинский паспорт!", – выпалила певица.

Анастасия Приходько давно известна своими заявлениями в адрес России. Ранее она нелестно высказывалась о телеведущем Дмитрии Шепелеве, который приезжал в Мариуполь.