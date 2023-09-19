Положили в психушку: в семье Повалий произошла страшная трагедия

Состояние женщины сильно ухудшилось

Артистка украинского происхождения Таисия Повалий после начала СВО заняла сторону России. Знаменитость даже выступала с концертом поддержки в Луганске, за что получила жесткое осуждение со строны украинцев. Бывший друг звезды телеведущий Петр Мага утверждает, что все происходящее сейчас с певицей – настоящий ужас.

Мужчину невероятно возмущает, что Повалий выбрала сторону России.

"То, что она делает сейчас, на голову не налезает. Это ужас! Если ты знаешь, что здесь такая беда, как ты можешь восхвалять российское оружие?", – жалуется он.

Автор песен артистки заявил, что не понимает, как она может выступать на российском Дне защитника Отечества. При этом знаменитость, указывает он, в жизни абсолютно простая женщина: и вареников налепит, и борщ сварит.

По его словам, начало спецоперации на Украине обернулось для семьи Повалий страшной трагедией. Мало того, что сын больше не общается с артисткой, так и еще у нее появились большие проблемы с матерью, которую вывозили из Киева через Белоруссию прошлой весной.

Мага утверждает, что на такое решение Таисия пошла после того, как рядом с домом родительницы упала ракета. Психическое состояние пожилой женщины серьезно ухудшилось на фоне потрясения, и знаменитости пришлось переправить мать в Москву и положить в психушку.

Ранее во время выступления в Витебске Таисия Повалий попросила мира на мове.