Брежнева честно раскрыла истинную причину развода с Меладзе

Брежнева честно раскрыла истинную причину развода с Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Бывшая солистка "Виа Гры" находит положительные стороны в холостяцкой доле

Развод Веры Брежневой со знаменитым супругом, композитором и продюсером Константином Меладзе долго был поводом для разговоров. Окружение звездной пары гадало, что развело по разные стороны такую, казалось бы, гармоничную и красивую семью.

Однако нашлись и те, кто не сомневался в том, что вакантное место фаворитки всемогущего продюсера недолго останется таковым. Так и вышло. Однако Брежнева считает, что и в разводе есть свои плюсы.
Будучи любовницей Меладзе, Вера Брежнева, по слухам, не смущаясь, вмешивалась в его отношения с женой, при этом делая вид, что у них только дружба. Закон бумеранга сработал быстро: 60-летний композитор начал проявлять симпатию к своей молоденькой подопечной, одной из новеньких солисток группы. Не успели стихнуть семейные скандалы на этот счет, как в отношения вмешалась политика: Вера Брежнева открыто поддержала Украину, а Меладзе, у которого в Москве бизнес, не выступил на стороне супруги.

После разрыва звездная пара разъехалась по разным углам Европы. Вера страдала в социальных сетях, а Константин вскоре после сообщения о разводе вышел на люди с 22-летней красавицей-брюнеткой. Его бывшая жена, несмотря на переживания, нашла и плюсы в своем одиночестве. Например, она написала в социальных сетях, что теперь не надо постоянно притворяться и постоянно отыгрывать роль послушной и удобной половинки.

"Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но лучше рискнуть, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле" – раскрыла причины развода Вера.

Из этого признания напрашивается любопытный вывод: значит, амплуа преданной и верной супруги было ложью, а истинной причиной союза с известным продюсером была выгода? Что ж, притворяться Брежневой и правда больше незачем, однако сможет ли она построить такую же яркую карьеру, какая была при поддержке мужа, большой вопрос.

Ранее мы писали, что Константин Меладзе активно распродает недвижимость в России и уже сбыл особняк в Подмосковье.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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