Оставшуюся без концертов Джамалу призвали извиниться на Красной площади

Певица активно занимается русофобией

Знаменитая украинская певица Сусана Джамаладинова, выступающая под псевдонимом Джамала, прославилась на весь мир после после победы на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2016 году. Артистка исполнила песню "1944", посвященную истории депортации крымских татар.

Уже тогда стало очевидно, что Джамала вместо творчества предпочитает заниматься политикой. Она неоднократно резко высказывалась о России, хотя до начала специальной военной операции несколько раз приезжала в нашу страну.

На данный момент певица не выступает, у нее нет концертов на Украине. Зато артистка стала завсегдатай различных политических шоу. Она активно занимается русофобией и на международных площадках. МВД РФ даже объявило исполнительницу в розыск по обвинению в преступлении, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В то же время известный отечественный продюсер Леонид Дзюник призвал звезду извиниться перед россиянами за скандальные заявления. По его словам, Джамала должна попросить прощения на Красной площади.

Музыкальный продюсер также подчеркнул, что певица находится в безвыходном положении, так как из-за отсутствия концертов зарабатывает на жизнь, делая политические заявления.

"Ей же губы подкачивать надо, силикон-то рассасывается на морде", – заявил Леонид Дзюник.

Джамала, к слову, покинула Украину после начала СВО. В социальных сетях она сообщила, что едет на политический форум в США, чтобы рассказать о действиях России.

Ранее Джамала озвучила цену для визита в нашу страну.