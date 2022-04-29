Известная украинская певица озвучила цену для визита в Россию

Известная украинская певица озвучила цену для визита в Россию
Фото: Gerald Matzka/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Звезда считает себя настоящей патриоткой

Победительница "Евровидения" 2016-го года Джамала готова выступить для российских олигархов. Певица не стала отказываться от выступлений из-за своей политической позиции.

Как пишет Telegram-канал "Светские хроники", концертный директор артистки в личной беседе заявила, что Джамала может дать концерт в России на закрытом корпоративе за 15 тысяч евро. Подтверждения этой информации нет. 

Напомним, артистка родилась в Киргизии, но по национальности считает себя украинкой. После начала спецоперации она бежала из Киева в Турцию. По ее словам, сейчас она "воюет в медийном пространстве" за Украину. 

До этого знаменитость резко отзывалась об украинских исполнителях, которые после 2014 года не прекратили давать концерты в России.

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей