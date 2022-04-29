Звезда считает себя настоящей патриоткой

Победительница "Евровидения" 2016-го года Джамала готова выступить для российских олигархов. Певица не стала отказываться от выступлений из-за своей политической позиции.

Как пишет Telegram-канал "Светские хроники", концертный директор артистки в личной беседе заявила, что Джамала может дать концерт в России на закрытом корпоративе за 15 тысяч евро. Подтверждения этой информации нет.

Напомним, артистка родилась в Киргизии, но по национальности считает себя украинкой. После начала спецоперации она бежала из Киева в Турцию. По ее словам, сейчас она "воюет в медийном пространстве" за Украину.

До этого знаменитость резко отзывалась об украинских исполнителях, которые после 2014 года не прекратили давать концерты в России.