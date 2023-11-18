"Это безопасное место": Вайкуле рассказала, куда потом сбежит Пугачева

Подруга поведала, как знаменитость переживала происходящее в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми застали первые удары ХАМАС по Израилю. В тот момент артисты как раз находились вместе и проводили радостные дни после недавних гастролей юмориста. Вскоре комик публично поддержал израильскую сторону, публикуя снимки двойняшек, которые улыбаются и веселятся в бомбоубежище, а затем покинул страну вместе с детьми и Примадонной. Теперь они находятся на Кипре.

Подруга семейства Лайма Вайкуле в недавнем интервью призналась, что тяжело перенесла новость о начале боевых действий на Ближнем Востоке. В это время она как раз собиралась посетить страну с гастролями и провести время с любимыми Пугачевой и Галкиным*. Как только она узнала о случившемся, то сразу же позвонила артистке в Израиль.

Вайкуле рассказала о Пугачевой во время обстрела страны. Прибалтийская певица заявила, что у нее была паника, поскольку сильно переживала за близкую подругу и ее семью. Но Алла Борисовна, напротив, сохраняла положительный настрой.

"Первое, что спросила: "Как дела?". А ответ: "Все в порядке. Все хорошо. Не волнуйся". Вот так. Они были спокойнее, чем я. Потому что вдалеке ты больше себя нагоняешь, внутри люди как-то наверно собираются и иначе к этому относятся. Но я вообще паникерша, как правило, меня успокаивают", – едва сдерживая плач говорила она.

Вайкуле также высказалась о роке, который преследует Аллу Пугачеву. Звезда уезжала из России, стараясь сбежать подальше от конфликта, а в итоге он настиг ее там, где артистка решила осесть. По ее Лаймы, все дело в том, что "зло продолжает распространяться по миру", а не в тяжелой судьбе Примадонны. Также она рассказала, куда потом может сбежать Пугачева после Кипра.

"В Австралию надо улетать. Дальняя точка. И то неизвестно, насколько это безопасное место", – подытожила она.

Ранее соседи рассказали о жизни Пугачевой на Кипре.

*признан иноагентом