Женщина с криком кинулась на Пугачеву из-за SHAMAN: появилось видео

Примадонна хлестко ответила россиянке

Алла Пугачева около десяти лет назад сидела в жюри конкурса "Фактор А". Именно там о Ярославе Дронове впервые узнала вся страна. Артистка высоко оценивала таланты исполнителя и словом поддерживала его в творческом пути. Уже тогда она заметила в нем что-то, из-за чего в итоге певца спустя некоторое время полюбили по всей России.

Дронов, теперь известный как SHAMAN, покоряет публику патриотичными композициями. Его концерты собирают аншлаг из восторженных поклонниц, которые с удовольствием смотрят на артиста во время выступлений на сцене.

Но путь к популярности Ярослава был тернистым. Об этом его предупреждала Пугачева, когда он принимал участие в ее шоу.

"Такие, как ты, как правило, не побеждают в конкурсах. Они просто побеждают в жизни, на сцене", – говорила ему Алла Борисовна.

При этом в Сети появилось видео, на котором после таких слов о SHAMAN на Пугачеву с криком накинулась женщина.

"Талантливых не прослушивают, потому что родители приехали на один день и сегодня же уедут. И только по блату их отдают", – выпалила неизвестная.

Это вызвало резкую реакцию у Примадонны, которая поспешила ответить недовольной.

"Сядь и помолчи, мамаша! Организаторы таких людей как вы боятся. Бездарность пробьется сама такими криками, орами, это я точно знаю", – сказала артистка.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, куда может уехать жить после Кипра Алла Пугачева.