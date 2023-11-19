"После Чернобыля": сдавшая Пугачева сделала заявление о своей болезни

Певица рассказала, почему прекратила петь

Примадонна с сыном на днях посетила Киккский монастырь. Ныне проживающая на Кипре Пугачева, пишут журналисты, выглядела довольно неважно. Аллу Борисовну увидели у входа в монастырь вместе с родным наследником.

Совсем недавно певица начала рассказывать о своем недуге. Из-за трудной болезни ей осталось только "отдать судьбу" самой Вселенной. И тут уже не до пения. Примадонна считает свою миссию на сцене давно выполненной.

Алла Борисовна призвала публику и медиа не высчитывать "количество волос" на ее голове.

"После Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось", – высказалась певица.

А еще 50 лет назад, вспомнила Алла, она устремлялась на всех парах к любимой публике, делая все для счастья дорогих сердцу зрителей.

Впрочем, многие до сих пор говорят о возможном выступлении Аллы Борисовны – и даже ее возвращении на "Голубой огонек". К примеру, звездный юрист Андрей Алешкин уверен, что той достаточно дать в родной стране один концерт, чтобы вернуть к себе былое расположение публики, которая и так ее прекрасно помнит и любит.