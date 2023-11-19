"После Чернобыля": сдавшая Пугачева сделала заявление о своей болезни

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Примадонна с сыном на днях посетила Киккский монастырь. Ныне проживающая на Кипре Пугачева, пишут журналисты, выглядела довольно неважно. Аллу Борисовну увидели у входа в монастырь вместе с родным наследником.
Совсем недавно певица начала рассказывать о своем недуге. Из-за трудной болезни ей осталось только "отдать судьбу" самой Вселенной. И тут уже не до пения. Примадонна считает свою миссию на сцене давно выполненной.
Алла Борисовна призвала публику и медиа не высчитывать "количество волос" на ее голове.
"После Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось", – высказалась певица.
А еще 50 лет назад, вспомнила Алла, она устремлялась на всех парах к любимой публике, делая все для счастья дорогих сердцу зрителей.
Впрочем, многие до сих пор говорят о возможном выступлении Аллы Борисовны – и даже ее возвращении на "Голубой огонек". К примеру, звездный юрист Андрей Алешкин уверен, что той достаточно дать в родной стране один концерт, чтобы вернуть к себе былое расположение публики, которая и так ее прекрасно помнит и любит.
Артист отказался уезжать из страны после скандала
Примадонна хлестко ответила россиянке