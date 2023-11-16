Фаворит Пугачевой раскрыл смысл ее слов о "холопах и рабах"

Музыкант дал подробное объяснение

Известный российский певец и композитор Сергей Савин долгое время ходил в любимчиках бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Артисты стали близки после музыкального конкурса, в котором Пугачева была членом жюри, а Савин – участником. Теперь певец с охотой рассказывает о своих отношениях с Аллой Борисовной, а также делится мнением по поводу ее действий.



Так, артист дал свое объяснение нашумевшему оскорблению бывшей примадонны в адрес россиян. Многие до сих пор не могут простить певице, что она объявила своих ненавистников в России "холопами и рабами". Савин постарался объяснить, чем руководствовалась звезда, делая скандальное заявление.



Артист напомнил, что Пугачева – личность творческая, а всем таким людям свойственна повышенная эмоциональность. Сергей уверен, что именно несдержанность и мимолетная вспышка заставили Пугачеву написать нелицеприятные слова, оскорбившие многих.

"Творческие люди все эмоциональные, под влиянием эмоций можно наговорить такого!", – разъяснил поступок звезды его фаворит.

Савин добавил, что сам, как творческий человек, неоднократно позволял себе лишнее. Часто после непродуманных эмоциональных высказываний ему приходилось долго и с трудом отмываться.



К слову, ранее было объявлено о новой эмиграции Аллы Пугачевой и ее семьи.

