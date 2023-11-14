Объявлено о новой эмиграции Галкина* и Пугачевой

Артистам сложно найти место под солнцем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Резонансный побег бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее мужа-комика Максима Галкина* в Израиль, а затем на Кипр обсуждают до сих пор. Однако вскоре артисты снова могут поменять место постоянной дислокации. Любопытной информацией поделился известный общественный деятель Роман Худяков.



Так, сведущий в светских делах блогер напомнил, что артисты переехали на Святую землю, стремясь укрыться от конфликтной ситуации, в которой оказалась наша страна. Однако судьба посмеялась над Пугачевой, как и над другими беглецами в Израиль – в этой стране стремительно обострился исторический конфликт евреев с палестинским народом.



Несмотря на заверения до конца своих дней поддерживать новую родину, Пугачева и Галкин* покинули охваченную конфликтом страну и, по слухам, решили надолго обосноваться на Кипре. Однако, как утверждает Худяков, это островное государство также не сможет подарить покой мечущимся артистам.

"Галкину* и Пугачевой надо бежать с Кипра... На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт", – подчеркнул Худяков.

По мнению Романа, в конце концов, артисты обоснуются в Соединенных Штатах Америки, где уже живет дочка Пугачевой Кристина Орбакайте. Именно эта страна должна стать последним пристанищем эмигрантов, по мнению общественника.



К слову, ранее знаменитый советский артист Василий Ливанов жестко врезал Пугачевой.

*признан иностранным агентом на территории РФ