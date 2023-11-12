Вслед за Пугачевой Гребенщиков* обратился к народу России

Вслед за Пугачевой Гребенщиков* обратился к народу России
Фото: кадр YouTube.com
Артист объяснил, почему не возвращается в страну

Недавнее заявление Аллы Пугачевой, в котором она оправдалась за рабов и холопов, наделало немало шума. И следом на острую тему решил высказаться ее близкий и любимый друг Борис Гребенщиков*, который во многом разделяет взгляды Примадонны на происходящее. 

Вслед за Пугачевой Гребенщиков обратился к народу России. По его словам, ему печально и горько смотреть на происходящее. Но с точки зрения логики, отметил артист, ничего нового не случилось: радость и боль сменяют друг друга в привычном цикле. Он уверен, что если все потрясения убрать из жизни человека, то ему будет незачем становиться лучше. 

Гребенщиков* подчеркнул, что в течение всей жизни человеку нужно сталкиваться с выбором. И в такой ситуации музыка и различные артисты могут становиться для него примером, после которого можно пойти "маршировать сапогами" или следовать другому пути.

"Необязательно идти туда, куда тебя гонят, как стадо. Возьми и подумай сам", – обратился он к россиянам.

При этом Гребенщиков* объяснил, почему он сейчас не возвращается в Россию. Основатель группы "Аквариум" утверждает, что у него есть много друзей в стране и квартира в Санкт-Петербурге, но ему четко дали понять: в случае приезда у него будут большие проблемы. Поэтому он предпочитает оставаться на свободе, а не сидеть в тюрьме. Артист говорит, что не уехал из России или бросил ее – просто сейчас его жилье находится в другом месте. 

Ранее стало известно, что Борис Гребенщиков* решил закрыть ИП в России.

*признан иноагентом

Источник: Forbes
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