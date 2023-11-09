Гребенщиков* решил окончательно разорвать все связи с Россией

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА
Борис Гребенщиков* давно перебрался в столицу Англии вместе с супругой. После начала СВО он ушел из группы "Аквариум", не сойдясь с коллегами во взглядах, и теперь работает под псевдонимом БГ+. Концерты он дает в основном в соседних странах.
В России музыкант не был больше полутора лет и в ближайшие годы не собирается приезжать снова. Зато намерен ликвидировать свою последнюю компанию в стране. Раньше у него их было несколько, но ФНС давно закрыло большую часть. И вот теперь Гребенщиков* закрывает последнее ИП, через которое мог получать доход в России. Правда, пока процедуру ликвидации тормозит неоплаченный долг в пять тысяч рублей.
За высказывания про спецоперацию бывшему лидеру рок-группы "Аквариум" присвоено звание иноагента, а летом Гребенщикову* присудили штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в интервью израильским журналистам.
Певец считает, что изменение места жительства никак не влияет на любовь к Родине, но он не собирается приезжать в Россию снова, хотя еще недавно регулярно наезжал для выступлений и встреч с родными.
При этом музыкант считает, что его "русскость" никто не сможет у него отнять, где бы он ни жил, ведь русская культура – то, чем он дышит, и неважно, где он это делает. А его популярность из-за отъезда не пострадала и зрители по-прежнему радостно встречают его концерты. Решение перебраться в Англию Гребенщиков* принял давно и осознанно, потому что там ему приятнее работать, чем в России.
Ранее мы писали, что российские зрители жестко отреагировали на последнее интервью Гребенщикова иностранным СМИ.
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