Гребенщиков* решил окончательно разорвать все связи с Россией

Гребенщиков* решил окончательно разорвать все связи с Россией
Борис Гребенщиков*. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press globallookpress.com
Музыкант подал заявление на закрытие своей последней российской компании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ)  КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА

Борис Гребенщиков* давно перебрался в столицу Англии вместе с супругой. После начала СВО он ушел из группы "Аквариум", не сойдясь с коллегами во взглядах, и теперь работает под псевдонимом БГ+. Концерты он дает в основном в соседних странах.

В России музыкант не был больше полутора лет и в ближайшие годы не собирается приезжать снова. Зато намерен ликвидировать свою последнюю компанию в стране. Раньше у него их было несколько, но ФНС давно закрыло большую часть. И вот теперь Гребенщиков* закрывает последнее ИП, через которое мог получать доход в России. Правда, пока процедуру ликвидации тормозит неоплаченный долг в пять тысяч рублей.

За высказывания про спецоперацию бывшему лидеру рок-группы "Аквариум" присвоено звание иноагента, а летом Гребенщикову* присудили штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в интервью израильским журналистам.

Певец считает, что изменение места жительства никак не влияет на любовь к Родине, но он не собирается приезжать в Россию снова, хотя еще недавно регулярно наезжал для выступлений и встреч с родными.

При этом музыкант считает, что его "русскость" никто не сможет у него отнять, где бы он ни жил, ведь русская культура – то, чем он дышит, и неважно, где он это делает. А его популярность из-за отъезда не пострадала и зрители по-прежнему радостно встречают его концерты. Решение перебраться в Англию Гребенщиков* принял давно и осознанно, потому что там ему приятнее работать, чем в России.

Ранее мы писали, что российские зрители жестко отреагировали на последнее интервью Гребенщикова иностранным СМИ.

*признан иностранным агентом в России.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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