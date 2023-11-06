Известный русофоб-иноагент нашел хитрый способ заработать в России

Получать русские рубли критику не стыдно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСЕЕВА

Февральские события прошлого года заставили некоторых российских артистов продемонстрировать свое истинное лицо. Выяснилось, что далеко не все звезды, зарабатывающие огромные деньги в России, испытывают благодарность и патриотические чувства к стране, которая все им дала. Среди резких критиков решений Кремля оказался молодой популярный артист Noize MC*. При этом любопытно, что ненависть к России не мешает ему продолжать зарабатывать рубли.



Певец, в обычной жизни носящий имя Иван Алексеев*, давно обосновался за границей. Надо полагать, что артист испытывает серьезные трудности с финансами. Недавно журналисты выяснили, что супруга известного русофоба сдала в аренду одну из их московских квартир, которая находится в Рязанском районе Белокаменной.



По оценкам специалистов, 42-метровую квартиру можно сдать по цене не менее 40 тысяч рублей. Судя по всему, такая сумма в прибавке к ежемесячному доходу весома для артиста. Если семейство дойдет до того, чтобы распрощаться с жилыми метрами, они смогут выручить сумму примерно в 14 миллионов рублей.



Алексеев* активно критикует действия российского правительства и в своих композициях призывает всех россиян "покаяться" за события прошлого года. Теперь здесь никто не ждет некогда популярного в нашей стране музыканта.



К слову, ранее народный артист России Сергей Никоненко хлестко врезал другому сбежавшему из страны русофобу Анатолию Белому.





*признан иностранным агентом в Российской Федерации