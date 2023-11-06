Народный артист врезал русофобу Белому: "Примадонна и ее прихвостень"

Советская звезда не стала стесняться в выражениях

После известных событий прошлого года многие некогда любимые россиянами знаменитости полностью растеряли уважение своих бывших фанатов и коллег. Так, народный артист Российской Федерации Сергей Никоненко не стал сдерживать эмоции и жестко высказался по поводу беглецов.



Эмоциональную реакцию у артиста вызвал вопрос об известном русофобе Анатолии Белом. Построивший неплохую карьеру в нашей стране актер прочно обосновался за границей, при этом продолжает оттуда поливать бывшую родину грязью и вставляет палки в колеса российским артистам.



Никоненко с пренебрежением подчеркнул, что подобного рода персоны даже не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Народный артист напомнил, что сами опальные знаменитости мечтают о том, чтобы о них не забывали и продолжали говорить. Никоненко же справедливо отметил, что предатели должны кануть в Лету. Говоря о Белом, артист припомнил и других беглецов.

"Но им все по барабану – и этой примадонне, и ее прихвостню. По мне – не вспоминать, забыть. Как говорил, Василий Иванович Чапаев: "Наплевать и растереть", – жестко припечатал знаменитый актер.

