Народный артист врезал русофобу Белому: "Примадонна и ее прихвостень"

Народный артист врезал русофобу Белому: "Примадонна и ее прихвостень"
Сергей Никоненко. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Советская звезда не стала стесняться в выражениях

После известных событий прошлого года многие некогда любимые россиянами знаменитости полностью растеряли уважение своих бывших фанатов и коллег. Так, народный артист Российской Федерации Сергей Никоненко не стал сдерживать эмоции и жестко высказался по поводу беглецов.

Эмоциональную реакцию у артиста вызвал вопрос об известном русофобе Анатолии Белом. Построивший неплохую карьеру в нашей стране актер прочно обосновался за границей, при этом продолжает оттуда поливать бывшую родину грязью и вставляет палки в колеса российским артистам.

Никоненко с пренебрежением подчеркнул, что подобного рода персоны даже не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Народный артист напомнил, что сами опальные знаменитости мечтают о том, чтобы о них не забывали и продолжали говорить. Никоненко же справедливо отметил, что предатели должны кануть в Лету. Говоря о Белом, артист припомнил и других беглецов.

"Но им все по барабану – и этой примадонне, и ее прихвостню. По мне – не вспоминать, забыть. Как говорил, Василий Иванович Чапаев: "Наплевать и растереть", – жестко припечатал знаменитый актер.

Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник

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