"Сидите в гейропе": Гребенщикова* размазали за подлый плевок в Россию

"Сидите в гейропе": Гребенщикова* размазали за подлый плевок в Россию
Борис Гребенщиков. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант давно порвал связи с родной страной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ)  КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА

Когда-то Борис Гребенщиков* пользовался бесконечной любовью советского и российского зрителя. Именно в нашей стране он получил признание и построил блистательную карьеру. Однако это не заставило такое чувство как благодарность зародиться в сердце рок-музыканта. Артист выступает резко против нашей страны и не стесняется в выражениях. Разумеется, такое хамское поведение музыканту спускать не стали.

На днях Гребенщиков* дал новое интервью в зарубежной прессе. Там он объявил, что считает положение дел в нашей стране ужасным и в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию. Впрочем, здесь его особо никто и не ждет.

Любопытно, что Борис также заявил о своем нежелании посещать украинское государство. Артист признался, что несмотря на его поддержку киевского режима, незалежные часто шлют угрозы, где заявляют, что "хороший русский – мертвый русский".

Откровения звезды вызвали бешенство у российских интернет-пользователей. Плюнувшего в нашу страну музыканта жестко отчитали в социальных сетях.

"Страну, которая тебя кормила, ты предал", "Все, не рыпайтесь, сидите в гейропе, там вам место!", "Да их корежит всех там от понимания, что их места уже заняты молодыми и талантливыми, только от этого у них истерика и спазмы!" – пишут в Сети.

*признан иностранным агентом в России.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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