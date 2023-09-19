"Сидите в гейропе": Гребенщикова* размазали за подлый плевок в Россию

Музыкант давно порвал связи с родной страной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА

Когда-то Борис Гребенщиков* пользовался бесконечной любовью советского и российского зрителя. Именно в нашей стране он получил признание и построил блистательную карьеру. Однако это не заставило такое чувство как благодарность зародиться в сердце рок-музыканта. Артист выступает резко против нашей страны и не стесняется в выражениях. Разумеется, такое хамское поведение музыканту спускать не стали.



На днях Гребенщиков* дал новое интервью в зарубежной прессе. Там он объявил, что считает положение дел в нашей стране ужасным и в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию. Впрочем, здесь его особо никто и не ждет.



Любопытно, что Борис также заявил о своем нежелании посещать украинское государство. Артист признался, что несмотря на его поддержку киевского режима, незалежные часто шлют угрозы, где заявляют, что "хороший русский – мертвый русский".



Откровения звезды вызвали бешенство у российских интернет-пользователей. Плюнувшего в нашу страну музыканта жестко отчитали в социальных сетях.

"Страну, которая тебя кормила, ты предал", "Все, не рыпайтесь, сидите в гейропе, там вам место!", "Да их корежит всех там от понимания, что их места уже заняты молодыми и талантливыми, только от этого у них истерика и спазмы!" – пишут в Сети.

*признан иностранным агентом в России.

