"Такого никто не ожидал": циничный плевок Гвердцители в Россию предали огласке

Люди в шоке от поступка певицы

В прошлом году артистка уехала из России, подарившей ей деньги и популярность. Поклонники были уверены, что ее отъезд связан с горем, которое пережила певица. Тамара Гвердцители, напомним, потеряла мать, с чем не могла смириться.

Однако, как сообщают источники, близкие к звезде, далеко не траур о родственнице заставил ее уехать. Сделала она это якобы по политическим убеждениям. Более того, журналисты предали огласке циничный плевок певицы в Россию, ставшей для нее домом и местом для заработков. Как оказалось, она отказалась от концертов в стране и оборвала с ней все связи.

Тамара Гвердцители даже прекратила сотрудничество со своей российской командой, которая работала с ней много нет и помогала вести все дела. Довольно циничный поступок по отношению к людям, ставшим ей близкими. Под удар попал даже продюсер Сергей Пудовкин – человек, который, по словам собеседника, не раз спасал ее в разных ситуациях.

"Такого от Тамрико никто не ожидал. Потому что именно России она обязана своей популярностью", – возмутился анонимный источник в разговоре с прессой.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как артистка отказалась петь песни на русском языке. Однако, выступая в Кишиневе, Тамара Гвердцители внезапно передумала, из-за чего ее подняли на смех.