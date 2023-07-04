"Переобулась": бежавшую Гвердцители подняли на смех за решение спеть в России

Отказавшейся от песен на русском звезды светит прохладный прием

В ноябре прошлого года в жизни певицы Тамара Гвердцители случилось страшное горе: ушла из жизни ее престарелая мать. Переживала исполнительница так сильно, что близкие исполнительницы опасались за ее дальнейшее существование.

Загнанная стрессом буквально на острие между жизнью и смертью, Гвердцители ужаснула общественность внешним видом. От артистки, явившей себя гостям "Зеленого театра" в Кишиневе, остались только кожа да кости.

Однако, это выступление лишь спровоцировало новый скандал вокруг Тамары Гвердцители. Ранее в сети распространилась информация о том, что вернувшаяся в Грузию певица отказалась по политическим причинам исполнять песни на русском языке. И вот внезапно жители Кишинева услышали композиции на русском языке..

Но певица заверила: это не более, чем инсинуации. Она поет на многих языках и не собирается отказываться ни от одного.

Более того, ранее находившаяся в критическом состоянии женщина объявила о новых выступлениях. Якобы переосмысление смерти матери натолкнуло Тамару Гвердцители на мысли о том, что она должна еще жить, еще петь.

Правда вот россияне совершенно не поверили ее словам. Якобы та преследует более низменные и материальные мотивы, а смерть матери использует для прикрытия.



"Руки Путину целовала, кремлевским соловьем была, а с начала СВО ретировалась", "Гастролирует по Германии с песнями на украинском", "Что тут скажешь...Все понятно с ней", "Деньги закончились?", "Опомнилась и переобулась? Ненадолго ее хватило, бабло-то заканчивается, видимо", – поделились россияне своим видением об истинных мотивах Тамары Гвердцители.

