"Шерлок Холмс" Ливанов жестко врезал Пугачевой: "Это мусор!"

Легендарный советский артист не стал стесняться в выражениях

После бегства бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за рубеж многие поняли, что долгое время она скрывала свое истинное отношение к родному государству. Для россиян отъезд Аллы Борисовны за границу стал своего рода предательством. Коллеги звезды по культурной сфере также крайне негативно оценивают действия артистки. С разгромной тирадой выступил легендарный советский актер Василий Ливанов.

Артист, прославившийся на всю страну после блистательной роли в кинолентах, посвященных приключениям гениального детектива Шерлока Холмса, с негодованием наблюдает за тем, что происходит в сфере российского шоу-бизнеса. Ливанов подчеркнул, что беглецы вызывают у него недоумение.

"Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки – это не люди, это мусор! Мне Пугачеву никогда не понять", – резко объявил артист.

Ливанов добавил, что в свое время ему неоднократно предлагали остаться за границей, где он много снимался. Однако для знаменитости сама мысль о том, чтобы променять родину на другое государство – недопустима.



К слову, ранее по Алле Пугачевой жестко врезала Яна Поплавская.

