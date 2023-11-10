Сергей Лавров оценил новость о рекордном гонораре Пугачевой в €500 тысяч

Сергей Лавров оценил новость о рекордном гонораре Пугачевой в €500 тысяч
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
И призвал никого не верить в эти сплетни

Алла Пугачева никогда не озвучивала сумму за свои концерты. Последние годы она записывала песни на студии у Анатолия Лопатина, указал продюсер Сергей Лавров, назвавший "уткой" сообщения о решении Примадонны поднять ценник до полумиллиона евро за выступление.

На деле же, считает концертный организатор, все сообщения о готовности Пугачевой спеть на сцене за 50 миллионов рублей – обыкновенные сплетни. Алла никогда не называла гонорары. Как правило, желающие могли обратиться к ней напрямую (если она знала номер) либо через директора Чупракову. Последняя говорила, что Алла Борисовна не работает, однако можно предложить сумму, от которой та не сможет отказаться.

В таком случае промоутеры сами озвучивали сумму. Кстати, за 50 миллионов рублей, предположил Лавров, та наверняка бы согласилась бы спеть. Однако на этот раз предпочла площадку в Дубае, Риге или Москве.

Как указал Лавров, Примадонна, в отличие от своего супруга, не является иностранным агентом и спокойно может работать в России. 

Напомним, ранее в медиа появилась информация, что певица повысила свой гонорар до рекордных 500 тысяч евро.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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