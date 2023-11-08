Пугачева выставила резкий ультиматум для возвращения в Москву

Артистка готовится к выступлениям

До сих пор у Аллы Пугачевой остаются в России преданные поклонники. Они с нетерпением ждут каких-то вестей от звезды, а также надеются, что она снова порадует их своим творчеством. И, как оказалось, Примадонна, которая ранее ушла со сцены, готова сделать приятное верным россиянам.

Недавно появилась информация, что одна из целей недавнего визита Пугачевой в Россию была подготовка к предстоящим концертам. Пока все стараются держать в тайне, хотя и были заявления, что на российской территории она петь пока не готова – только Дубаи и за баснасловные 34 млн рублей. Но, по данным других осведомителей, эти сведения устарели.

Источники говорят, что Примадонна действительно готовится дать концерты в Дубаи и на Кипре. Причем ценник она решила повысить до 46,2 млн рублей примерно за полчаса исполнения старых хитов.

Также стало известно, что Пугачева выставила резкий ультиматум для возвращения в Россию. Он согласна выступить в столице на закрытом мероприятии, если организатор сможет дать ей гарантии тайного проведения: публика не будет снимать, в СМИ информация не уйдет и провокаций в ее адрес не будет.

Ожидается, что первые выступления Аллы Пугачевой за границей пройдут в период новогодних праздников.