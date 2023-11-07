Подольская уколола сбежавшее из России семейство Пугачевой

Подольская уколола сбежавшее из России семейство Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Публика обсуждает новое заявление звезды

Супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков после событий февраля 2022-го стали представителями шоу-бизнеса, которые отказались уезжать из России. Со страной их связывает много положительных чувств, которые ни один другой край им не подарит. В недавнем интервью они признались, что эмиграция в их планы не входит, поскольку хотят иметь только одно место, где можно восстановить силы. 

Подольская и Пресняков воспитывают в России двух прекрасных сыновей, считаясь примером эталонного брака. Артистка помогла мужу побороть в себе негативные привычки и поддерживает его в тонусе, а ей он взамен дарит настоящее женское счастье. Как известно, брак для певца стал вторым – до этого он состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте, произведя на свет в них сына Никиту. 

Сейчас все семейство Пугачевой находится за границей. Примадонна вынуждена вместе с мужем разъезжать по Европе после того, как Израиль перестал быть благоприятным местом для жизни. Обракайте вместе с мужем и старшим сыном находятся в США, за что регулярно подвергаются травле со стороны общественности. 

"Как показывают последние события, лучше иметь дом дома, а не где-то", – заявила в интервью Подольская.

Публика увидела в этом прозрачный укол в сторону Пугачевой. В комментариях в соцсетях люди пишут, что так артистка могла отреагировать на незавидную судьбу родственников мужа, которые вынуждены скитаться по разным странам. Это коснулось как Примадонны, так и Никиты Преснякова, который срочно бежал из России, лишившись в стране работы.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что муж ревностно относится к ее походам на светские мероприятия без него.

Источник: Voice
По теме

Одна фраза главы Еврокомиссии заставила Киев трястись от обиды

Украина требует к себе особое отношение

78-летний Юрий Антонов раскрыл секрет хорошей формы и отличного самочувствия

Грандиозным концертом в Кремле отметили 100-летие со дня рождения поэта Михаила Танича. Юрий Антонов исполнил два хита - "Зеркало" и "Не забывай". А за кулисами встретился с корреспондентом "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей