Подольская уколола сбежавшее из России семейство Пугачевой

Публика обсуждает новое заявление звезды

Супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков после событий февраля 2022-го стали представителями шоу-бизнеса, которые отказались уезжать из России. Со страной их связывает много положительных чувств, которые ни один другой край им не подарит. В недавнем интервью они признались, что эмиграция в их планы не входит, поскольку хотят иметь только одно место, где можно восстановить силы.

Подольская и Пресняков воспитывают в России двух прекрасных сыновей, считаясь примером эталонного брака. Артистка помогла мужу побороть в себе негативные привычки и поддерживает его в тонусе, а ей он взамен дарит настоящее женское счастье. Как известно, брак для певца стал вторым – до этого он состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте, произведя на свет в них сына Никиту.

Сейчас все семейство Пугачевой находится за границей. Примадонна вынуждена вместе с мужем разъезжать по Европе после того, как Израиль перестал быть благоприятным местом для жизни. Обракайте вместе с мужем и старшим сыном находятся в США, за что регулярно подвергаются травле со стороны общественности.

"Как показывают последние события, лучше иметь дом дома, а не где-то", – заявила в интервью Подольская.

Публика увидела в этом прозрачный укол в сторону Пугачевой. В комментариях в соцсетях люди пишут, что так артистка могла отреагировать на незавидную судьбу родственников мужа, которые вынуждены скитаться по разным странам. Это коснулось как Примадонны, так и Никиты Преснякова, который срочно бежал из России, лишившись в стране работы.

Ранее Наталья Подольская рассказала, что муж ревностно относится к ее походам на светские мероприятия без него.