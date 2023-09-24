"Ревностно относится": Пресняков не отпускает рвущуюся на тусовки Подольскую

Певица сделала признание

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 19 лет. За это время они два раза стали родителями, а их чувства не раз проходили проверку на прочность. В Сети то и дело ходят слухи о том, что пара на грани развода, но звезды умело развеивают все мифы о себе.

Недавно выяснилось, что Пресняков не позволяет своей супруге ходить по ночным клубам. Поклонников удивил этот факт, ведь совсем недавно певицу видели в увеселительном заведении в компании приятельниц, а мужа рядом с ней замечено не было.

По словам Подольской, раньше она вместе с Пресняковым ходила по клубам, но сейчас у мужа совсем нет желания ходить в такие места. При этом сама Наталья очень любит отвлечься и потанцевать.

"Он очень ревностно к этому относится", – приводит слова Подольской Пятый канал.



Впрочем, Подольская признала, что муж весьма мягок с ней и не запрещает ничего категорически. Например, с недавней тусовки он забирал ее лично. Певица позвонила мужу и попросила приехать за ней, и он согласился без каких-либо претензий.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что сын Натальи Подольской вышел из-под контроля.