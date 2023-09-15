"Я долго боролась за семью": звезда "Холопа" объявила о разводе

"Я долго боролась за семью": звезда "Холопа" объявила о разводе
Ольга Дибцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Брак спасти не удалось

Актриса Ольга Дибцева впервые заговорила о предстоящих переменах в личной жизни, сделав откровенное признание. Оказалось, что она не смогла с мужем сохранить отношения – пара готовится к разводу.

Полтора года борьбы за семью ни к чему не привели. Дибцева длительное время кляла судьбу за такой поворот событий и считала, что не относится к таким людям, с которыми никогда не случится развода. Однако все сложилось совершенно иначе – жизнь нанесла подлый удар.

"Я долго боролась за семью", – признается знаменитость.

В скором времени развод будет официально оформлен, и Дибцева разведется с Романом Бочаровым, который приходится отцом ее трехлетней дочке. Решение принято обоюдно.

Жизнь у пары не задалась: терпели друг друга, устраивали сцены и наносили взаимные обиды. В конце-концов, откровенничает Ольга, все дошло до предела. В итоге супруги сели и обсудили ситуацию.

"И приняли решение о разводе", – поведала Ольга, добавив, что в итоге ей полегчало.

А ранее мы писали, с какой радостью и восторгом пара приняла рождение своей долгожданной малышки.

Источник: 7Days ✓ Надежный источник
По теме

В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Какую финансовую дыру оставил в "Роснано" сбежавший Чубайс

Новая команда до сих пор разгребает завалы своего предшественника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей