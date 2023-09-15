"Я долго боролась за семью": звезда "Холопа" объявила о разводе

Брак спасти не удалось

Актриса Ольга Дибцева впервые заговорила о предстоящих переменах в личной жизни, сделав откровенное признание. Оказалось, что она не смогла с мужем сохранить отношения – пара готовится к разводу.

Полтора года борьбы за семью ни к чему не привели. Дибцева длительное время кляла судьбу за такой поворот событий и считала, что не относится к таким людям, с которыми никогда не случится развода. Однако все сложилось совершенно иначе – жизнь нанесла подлый удар.

"Я долго боролась за семью", – признается знаменитость.

В скором времени развод будет официально оформлен, и Дибцева разведется с Романом Бочаровым, который приходится отцом ее трехлетней дочке. Решение принято обоюдно.

Жизнь у пары не задалась: терпели друг друга, устраивали сцены и наносили взаимные обиды. В конце-концов, откровенничает Ольга, все дошло до предела. В итоге супруги сели и обсудили ситуацию.

"И приняли решение о разводе", – поведала Ольга, добавив, что в итоге ей полегчало.

А ранее мы писали, с какой радостью и восторгом пара приняла рождение своей долгожданной малышки.