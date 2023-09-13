"Он из сферы бизнеса": жена покойного Абдулова нашла себе нового возлюбленного

Близкие Юлии рассказали, кто стал ее избранником

В возрасте 54 лет знаменитый актер Александр Абдулов скончался. Причиной смерти стал рак легких. После тяжелого развода с Ириной Алферовой, актер не верил, что сможет еще раз обрести счастье в личной жизни. Однако в 2006 году он встретил свою будущую жену – Юлию Абдулову. Их роман стремительно развивался, а через год после брака, девушка подарила актеру ребенка.

Смерть мужа стала поистине тяжелым событием для супруги. Всего лишь через девять месяцев после рождения ребенка, Александр Абдулов скончался. Юлия Абдулова неоднократно признавалась, что не найдет уже никого похожего на ее мужа.

Правда, спустя 15 лет жена покойного Абдулова все-таки нашла себе нового возлюбленного. Как рассказал друг девушки, его зовут так же, как и актера. Но он не связан с кино.

"Мужчина весьма состоятелен, он из сферы бизнеса", – поделился друг Юлии Абдуловой.

К слову, недавно бывшая супруга актера опубликовала в своем микроблоге фотографию, где она демонстрирует золотое кольцо на пальце, украшенное камнями и похожее по ширине на обручальное. Вероятнее всего, это подарок от избранника Юлии Абдуловой. Правда, как рассказал друг девушки, она продолжает жить с дочерью, а не с бизнесменом, но он ей помогает.

Раннее "Утро.ру" опубликовало фотографию повзрослевшей дочери покойного Абдулова.