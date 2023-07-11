"Дико много женщин": Поргина выдала правду о похождениях покойного Абдулова

Артист часто проводил время с поклонницами

Александра Абдулова и Ирину Алферову называли красивой парой. Артисты прожили в браке 17 лет. Актриса говорила, что союз распался из-за измен со стороны супруга. То есть похождения актера за спиной у Алферовой не являются для общественности секретом.

Но не так давно больше о этом рассказала актриса Людмила Поргина. Вдова Николая Караченцова призналась, что лично видела, как Абдулов проводит время с поклонницами. "Я видела дико много женщин", – поведала артистка правду. Мол, в один день Александр мог увидеться с несколькими представительницами прекрасного пола. Это, конечно, вызывало у Поргиной удивление.

Напомним, Алферова была не единственной женой Абдулова. Спустя 13 лет после развода с Ириной Александр женился на юристе Юлии Мешиной. В 2007 году вторая супруга подарила артисту дочь Евгению, которой сегодня уже 16 лет. К слову, 49-летняя Ксения Алферова приходилась знаменитому актеру приемной дочерью.

Народный артист РСФСР Александр Абдулов скончался в январе 2008 года. Причиной смерти стал рак легких. Актер прожил 54 года. Он похоронен на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве.