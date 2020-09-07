Ссоры с актерами и побег Абдулова: как снимали "Самую обаятельную и привлекательную"

Кадр из фильма &#34;Самая обаятельная и привлекательная&#34; Кадр из фильма &#34;Самая обаятельная и привлекательная&#34; Кадр из фильма &#34;Самая обаятельная и привлекательная&#34;
Кадр из фильма &#34;Самая обаятельная и привлекательная&#34; Кадр из фильма &#34;Самая обаятельная и привлекательная&#34; Кадр из фильма &#34;Самая обаятельная и привлекательная&#34;
Если бы не женская солидарность, культовая кинолента могла и вовсе не выйти

Легендарная лирическая комедия Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная" вышла на экраны в 1985 году. Кинолента сразу завоевала внимание и любовь советского зрителя. Однако на съемках все было не так гладко. Оказалось, что картина могла оказаться без главной звезды – Ирины Муравьевой, – поскольку та сперва отказывалась принять участие в проекте. 

В роли главной героини Бежанов видел только Муравьеву. Но она, ознакомившись со сценарием сказала твердое "нет". Геральд Суренович вспоминает, что буквально ходил за звездной артисткой по пятам, пытаясь уговорить сняться в его фильме. Но знаменитость была непреклонна. Не помогло даже воздействие через супруга Леонида Эйдлина, к которому отчаявшийся режиссер обратился за помощью.

Растопила сердце культовой актрисы женская солидарность. Когда к ней со словами "Помогите! Это моя первая картина" пришла директор киноленты Галина Белинская, добросердечная Муравьева не смогла отказать.

А вот исполнитель роли красавца Володи Смирнова – не менее популярный Александр Абдулов – и вовсе пошел на обман, чтобы не терять концертные дни. Он заявил, что захворал, а сам улетел выступать на Сахалин. Знаменитости не было целых дне недели, что серьезно повлияло на съемочный процесс. В итоге бюджет фильма ощутимо пострадал, пишет "Собеседник".

Татьяна Васильева, которая сыграла роль Сусанны, вспоминает о съемках с неприязнью. Они с режиссером постоянно конфликтовали: Бежанов требовал от актеров строго следовать тексту, а Васильева пыталась добавить свое.

"Я вспоминаю эту работу как пытку! Такая мука! У нас с режиссером все время были споры, меня от него трясло", – поделилась она в интервью.

В один из дней Васильева и вовсе не на шутку взбесила Бежанова – актриса явилась на площадку после работы стилиста другого фильма, в котором актриса снималась, перекрасив волосы в ярко-рыжий. Артистка заявила, что не ожидала настолько бурной реакции на этот счет – после скандала режиссера увезли в больницу с сердечным приступом, где он провел три недели. 

Но как бы там ни было, вопреки всем неурядицам, кинолента была отснята и заняла достойное место в золотой коллекции советского кино.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, чем обернулись съемки знаменитого фильма "Джентльмены удачи".

Ольга ФЕДОРОВА

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