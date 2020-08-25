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Легендарная кинолента "Джентльмены удачи" вышла на экраны почти 50 лет назад. Режиссером шедевра кинематографа был Александр Серый. Однако эта работа не принесла ему счастья, а стала личной трагедией.
Многие российские зрители при вопросе об авторе "Джентльменов" предлагают два варианта – Гайдай или Данелия. Имя Александра Серого способны припомнить только истинные знатоки кино. Все дело в том, что на площадке Александру Серому действительно сильно помогал Георгий Данелия. Он старался всячески поддержать своего друга. Но благие намерения не привели к хорошему результату, и в конце жизни тот очень нелестно отзывался о нем.
Судьба Серого пошла под откос после того, как он совершил преступление. В порыве ревности он избил своего друга, художника. Мужчина на всю жизнь остался калекой, а Александра посадили за решку. Когда начинающий режиссер вышел на свободу, отношение к нему на "Мосфильме" было неприветливым – бывший зэк не внушал большого доверия.
Однако за Серого вступился его друг Данелия. Именно благодаря ему начались съемки "Джентльменов удачи". Но режиссеру было поставлено условие – за каждым его шагом должен был следить Георгий Николаевич. Данелия многое сделал для фильма, и его рука явно прослеживается на протяжении всей кинокартины. Только он не стал указывать себя вторым режиссером, отдав все лавры Серому.
Фильм имел небывалый успех. А черная полоса в жизни Александра Серого не прекращалась. Ставший после избиения инвалидом приятель режиссера решил отомстить обидчику и выстрелил ему в лицо из подводного ружья. Режиссер не сильно пострадал, однако на фоне постоянного стресса у него начала прогрессировать смертельная болезнь – рак крови, пишет Teleprogramma.pro.
Кроме того, Серый считал, что Данелия отнял у него успех, ведь многие в СССР думали, что фильм был создан рукой Георгия Николаевича.
В одном из интервью незадолго до смерти режиссер рассказал журналисту, что Данелия испортил ему жизнь, "перекрыв кислород".
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