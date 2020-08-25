Начавшаяся на съемках культового фильма вражда закончилась трагедией

Легендарная кинолента "Джентльмены удачи" вышла на экраны почти 50 лет назад. Режиссером шедевра кинематографа был Александр Серый. Однако эта работа не принесла ему счастья, а стала личной трагедией.

Многие российские зрители при вопросе об авторе "Джентльменов" предлагают два варианта – Гайдай или Данелия. Имя Александра Серого способны припомнить только истинные знатоки кино. Все дело в том, что на площадке Александру Серому действительно сильно помогал Георгий Данелия. Он старался всячески поддержать своего друга. Но благие намерения не привели к хорошему результату, и в конце жизни тот очень нелестно отзывался о нем.

Судьба Серого пошла под откос после того, как он совершил преступление. В порыве ревности он избил своего друга, художника. Мужчина на всю жизнь остался калекой, а Александра посадили за решку. Когда начинающий режиссер вышел на свободу, отношение к нему на "Мосфильме" было неприветливым – бывший зэк не внушал большого доверия.

Однако за Серого вступился его друг Данелия. Именно благодаря ему начались съемки "Джентльменов удачи". Но режиссеру было поставлено условие – за каждым его шагом должен был следить Георгий Николаевич. Данелия многое сделал для фильма, и его рука явно прослеживается на протяжении всей кинокартины. Только он не стал указывать себя вторым режиссером, отдав все лавры Серому.

Фильм имел небывалый успех. А черная полоса в жизни Александра Серого не прекращалась. Ставший после избиения инвалидом приятель режиссера решил отомстить обидчику и выстрелил ему в лицо из подводного ружья. Режиссер не сильно пострадал, однако на фоне постоянного стресса у него начала прогрессировать смертельная болезнь – рак крови, пишет Teleprogramma.pro.

Кроме того, Серый считал, что Данелия отнял у него успех, ведь многие в СССР думали, что фильм был создан рукой Георгия Николаевича.

В одном из интервью незадолго до смерти режиссер рассказал журналисту, что Данелия испортил ему жизнь, "перекрыв кислород".

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