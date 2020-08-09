Ссоры из-за гонораров и скандалы с руководством: как проходили съемки "Операции Ы"

Ссоры из-за гонораров и скандалы с руководством: как проходили съемки "Операции Ы"
Фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Кадр: www.youtube.com
Культовая кинолента могла бы быть совершенно другой, если бы Гайдай не смог отстоять свои идеи

В этом году исполняется 55 лет с момента выхода "Операции "Ы" и других приключений Шурика". Данный фильм считается классикой советского кинематографа, а цитаты из фильма наизусть знает ни одно поколение. Однако "Операция Ы" могла получиться совсем не такой, какой зрители привыкли ее видеть. 

Гайдаю пришлось непросто и до, и после съемок. Например, были небольшие трудности с поиском исполнителя главной роли. Как оказалось, Александр Демьяненко мог бы и не сыграть Шурика: режиссер пригласил его на кастинг в самый последний момент. Трудности возникли и с покраской волос актера. Когда брюнета Демьяненко превратили в блондина, кожа головы покрылась красными волдырями, которые пришлось экстренно лечить. 

Сложности возникали и в отношениях с художественным советом. Спустя три года после выхода киноленты, Лео Арнштам заявил, что необходимо "вырезать" песню "Постой, паровоз, не стучите, колеса". С такой идеей согласился самый влиятельный в худсовете человек – Иван Пырьев. Более того, мужчине не нравились  персонажи Михаила Пуговкина и Евгения Моргунова. Пырьев часто резко высказывался в адрес актеров, а один раз даже заявил, что нужно прекращать их снимать, поскольку актеры Пуговкин и Моргунов уже всем надоели. 

Редакторы также просили убрать из фильма два эпизода: сцену, в которой герой Алексея Смирнова превращается в темнокожего мужчину и сцену, где студент пытается списать на экзамене. Но Леонид Гайдай отказался вносить изменения. 

Некоторые обиды вызывали и не совсем одинаковые гонорары. Например, первые участники троицы Никулин-Вицин-Моргунов получили по 1620 рублей, а их коллега вдвое меньше. Одинаковую зарплату получили Наталья Селезнева и Зоя Федорова, хотя первая была исполнительницей главной роли, а Федорова играла лишь в паре эпизодов. Больше всех заработали Леонид Гайдай и Александр Демьяненко. В общей сложности режиссер получил почти 4 тысячи, а актер – чуть больше 3 тысяч. 

Также недавно вскрылись пикантные подробности съемок культового советского фильма "Три плюс два". Поведение актеров на съемочной площадке было не самым приличным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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