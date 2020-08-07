Отношения артистов вышли далеко за рамки рабочих

Культовая кинолента "Три плюс два" вышла на экраны в 1963 году. Картина сразу завоевала любовь миллионов. Однако то, как проходили съемки фильма – с пьянством, испорченной едой и любовными утехами – удивило бы многих зрителей.

Действие киноленты проходило в Крыму. Местные жители потом вспоминали, что звезды изрядно выпивали в перерывах между съемками. По слухам, особенно отличилась знаменитая блондинка Наталья Кустинская – однажды дива настолько перебрала, что ее даже пришлось везти в больницу.

Проблемы со здоровьем были и у других артистов. Причина кроется в некачественной пищи, которой кормили звезд. Обеды для Андрея Миронова, Геннадия Нилова, Евгения Жарикова, Натальи Фатеевой и Натальи Кустинской доставляли из местной столовой. Продукты везли по самой жаре, и они часто портились. Так что у знаменитостей были большие проблемы с пищеварением.

Для того чтобы разнообразить жизнь и поднять настроение на утомительных съемках в знойную погоду, артисты стали строить отношения друг с другом. По слухам, особенно в этом деле продвинулись Наталья Кустинская и Евгений Жариков – пара без стеснения ходила за ручку, хотя оба были в браке.

Не отставали от коллег по площадке и Андрей Миронов с Натальей Фатеевой. Вскоре влюбленные стали жить в одной комнате, решив не скрывать свой бурный роман, пишет "Экспресс газаета".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало с любимой женщиной Андрея Миронова.