Актер из "Бриллиантовой руки" так и не женился на Егоровой за 20 лет отношений

Советский актер Андрей Миронов был дважды официально женат, но до самой смерти любил свою коллегу Татьяну Егорову. Артисты были вместе больше 20 лет – их роман был бурным и трагическим. Как живет сейчас любимая женщина народного артиста – в материале "Утро.ру".

Как вспоминала сама Егорова, с Мироновым они познакомились в 1966 г. на репетиции спектакля "Над пропастью во ржи". Актеры влюбились друг в друга с первого взгляда. Спустя два года влюбленные решили пожениться и даже подали заявление, но свадьба не состоялась из-за инфаркта отца Миронова.

В театре появилась новая актриса Екатерина Градова, впоследствии известная по "Семнадцати мгновениям весны". Егорова после смерти артиста выпустила скандальную книгу "Андрей Миронов и я", в которой утверждала, что тот женился на Градовой ей назло, причем об этом говорили и в театре.

А вот сыграть свадьбу с Ларисой Голубкиной актера заставила сама звезда картины "А зори здесь тихие". Браку с Егоровой с первую очередь мешала мать Миронова Мария. "Через мой труп!" – кричала она. Родителями Миронову и Егоровой стать также не удалось – у актрисы случился выкидыш.

По ее словам, они с артистом любили друг друга до последних минут звезды "Бриллиантовой руки", когда Миронов "умирал на руках" Егоровой за кулисами театра. Откровенное интервью актрисы опубликовал "Бульвар Гордона" вместе с отрывками из ее книги.

После выхода мемуаров на Егорову набросились коллеги, а некоторые были шокированы открывшейся правдой и той откровенностью, с которой звезда рассказала о романе с Мироновым.

Вышла замуж Егорова лишь в 56 лет, уже после смерти советского актера. Избранником звезды стал бизнесмен Сергей Шелехов, который скончался в 2014 году.

Сейчас актриса ведет затворнический образ жизни, передает "Комсомольская правда". Последний фильм с ее участием вышел десять лет назад, с тех пор на экранах она не появлялась. На публике Егорову тоже можно увидеть редко.